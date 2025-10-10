Incontro sul futuro di Reset: “Il Comune ha dato delle garanzie”

Le parole di Spitalieri, segretario della Fisascat Cisl

PALERMO – “Ricevere notizie in cui si parla di progettualità per la Reset fa ben sperare per il futuro che, a nostro avviso, dovrà essere a lunga programmazione. Per queste ragioni continueremo a tenere alta l’attenzione a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori interessati”.

Sono le parole di Stefano Spitalieri, segretario generale Fisascat Cisl Sicilia, subito dopo l’incontro a Palazzo Galletti tra i sindacati, il direttore generale del Comune di Palermo, l’assessore alle società partecipate e i vertici della Reset.

Nelle settimane scorse erano circolate notizie su possibili criticità economico-finanziarie dovute al mancato affidamento del servizio di sanificazione e igienizzazione che, secondo quanto stabilito, sarebbe dovuto partire già dall’inizio del 2025.

“Abbiamo richiesto l’incontro alla presenza di tutte le parti interessate per ricevere chiarimenti sulla progettualità futura della Reset ed evitare così possibili refluenze negative sulle lavoratrici e sui lavoratori”, commenta Spitalieri.

“Ci è stato detto proprio per l’importanza che l’Amministrazione comunale ripone su Reset – prosegue il sindacalista – che tutti gli interventi sin qui fatti e quelli futuri, tra i quali l’assegnazione di servizi aggiuntivi, hanno e avranno l’obiettivo di consolidare la società”.

Si è parlato di cifre: “Per quanto riguarda il servizio di sanificazione e igienizzazione è già avvenuto lo stanziamento di circa 500mila euro in modo da garantire l’avvio dei servizi già a partire dal mese in corso, oltre a uno stanziamento aggiuntivo di oltre 2 milioni di euro per i prossimi anni. Secondo le previsioni, seppur in difficoltà rispetto alla chiusura del bilancio dell’anno corrente, verranno comunque trovate soluzioni in modo che le lavoratrici e i lavoratori non subiscano alcuna conseguenza salariale”.

“Le notizie apprese oggi sembrerebbero scongiurare il ripetersi di scenari vissuti in passato in cui, a pagare, sono sempre stati i lavoratori”, dichiara Antonello Collosi Rsa della Fisascat per Reset.