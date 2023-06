Il post dello scalo etneo in omaggio a Harrison Ford.

1' DI LETTURA

CATANIA. E’ sbarcato a Catania (e non è la prima volta) per raggiungere Taormina per il Tao Film Fest. Harrison Ford incanta sempre e, ancora una volta, si è dimostrato disponibile con chiunque lo abbia avvicinato per una foto o un selfie.

Il post dell’aeroporto

“Ebbene sì, è tornato Indiana Jones!

Ed è stato di nuovo gentilissimo, affabile e disponibile con tutti, qui a #CTAairport!

Welcome back, mr.Ford!”