Infrastrutture, Cancelleri: “Il governo vuole la Gela-Castelvetrano”

Aperto il dibattito anche sulla tangenziale di Agrigento.

PALERMO – “Il dibattito pubblico, aperto oggi, e’ il primo passo concreto per cominciare a realizzare questa opera. Un’opera enorme quella della Castelvetrano – Gela, parliamo di 170 chilometri per un valore economico stimato intorno ai 6 miliardi di euro. Il Governo nazionale ha tutta la volonta’ di voler realizzare l’arteria della tangenziale e per questo e’ necessario incontrarsi, in quella che e’ la forma piu’ efficace di democrazia diretta del dibattito pubblico, voluto dalla legge, che ci permettera’ di ragionare, alla presenza di tutte le parti interessate, su ogni possibile e migliore soluzione per operare al meglio e nel minor tempo possibile. Un confronto che permettera’ a tutti, amministratori comunali, le comunita’, gli imprenditori, le associazioni e tutti coloro che vogliono esprimere un’idea possono oggi esprimere affinche’ si possa snellire l’iter per poi disinnescare eventuali contenziosi”. Lo ha detto ad Agrigento il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri che ha partecipato alla presentazione del dibattito pubblico per la realizzazione della Tangenziale di Agrigento. Un’arteria inserita nel piu’ ampio itinerario “Gela-Agrigento-Castelvetrano”.

Presenti, tra gli altri, Maria Rita Cocciufa, Prefetto di Agrigento; Ettore Riccardo Foti, Capo di Gabinetto – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita’, Regione Sicilia; Francesco Micciche’, Sindaco di Agrigento; Raffaele Celia, Responsabile Anas struttura territoriale Sicilia; Gildo La Barbera, coordinatore del Dibattito Pubblico ed i vertici Anas.

“Partiremo, nella realizzazione dell’infrastrutture, dalle due estremità laterali della strada principale, la tangenziale di Gela da un lato e la Castelvetrano – Sciacca per poi lavorare anche per la tangenziale di Agrigento. Su quest’ultima, in sinergia con la regione, abbiamo completato il progetto di fattibilita’ tecnico economico per un valore di circa 14 milioni di euro” ha continuato. “Il dibattito pubblico l’abbiamo fortemente voluto e ringrazio il coordinatore del dibattito La Barbera e Anas perche’ hanno messo in piedi una grande opera di democrazia partecipata. L’obiettivo e’ chiudere il dibattito pubblico, affermare qual e’ la scelta migliore e partire con la progettazione definitiva. Non ci fermiamo e puntiamo a realizzare l’opera piu’ velocemente possibile” ha concluso.