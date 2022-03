Infrastrutture in Sicilia, Cancelleri: “Molti progetti per il Sud e l’Isola”

Il sottosegretario ha partecipato all'inaugurazione della nave 'Iginia'

“C’è tanta attenzione per il Sud e per la Sicilia da parte del Governo. Sono tantissimi i progetti per migliorare l’isola sul piano infrastrutturale e della mobilità, molti di questi richiedono ancora studi e sviluppi nel tempo, per questo è necessario comunque operare azioni concrete subito. Migliorare il servizio di traghettamento con una nuova nave all’insegna della sostenibilità è un passo nel grande progetto per il rilancio del sud di questo governo”. Lo dice il sottosegretario al Mims Giancarlo Cancelleri che a Messina ha partecipato all’inaugurazione della Nave “Iginia” .

“Oggi abbiamo inaugurato una nuova nave, – ha detto – un traghetto dalle caratteristiche tecniche che soddisfano ogni carattere di sostenibilità che, con la sua dimensione di 147 m di lunghezza e 19 m di larghezza, opererà nello Stretto di Messina trasportando carrozze ferroviarie e passeggeri ad una velocità di 18 nodi. Nave/traghetto RFI al servizio pubblico del trasporto marittimo che potenzierà la flotta già operativa fra Sicilia e Calabria ed ha un valore di 57 milioni di euro, 7 dei quali finanziati con il Pnrr per l’implementazione a bordo della tecnologia Green che regalerà zero emissioni di CO2 e gas serra importo e nelle manovre di entrata e di uscita”.