Sono scappati a bordo di un'auto rubata ma si sono schiantati contro un muro. Folle fuga, ecco la ricostruzione

PALERMO – Inseguimento e incidente allo Zen: arrestati due ventenni. Sono scappati a bordo di un’auto rubata ma si sono schiantati contro un muro. Si è concluso così un inseguimento avvenuto nelle strade che collegano lo Zen e via Ugo La Malfa. A finire in manette due giovani poco più che ventenni, residenti in zona Uditore, arrestati in flagranza di reato e accompagnati negli uffici di polizia. Secondo una prima ricostruzione gli agenti hanno intercettato un’auto che procedeva a velocità sostenuta dalle parti di via Sandro Pertini.

La dinamica

Il conducente di una Fiat 500, alla vista della volante avrebbe premuto il piede sull’acceleratore cercando di fuggire. Poi, arrivati in via Ugo La Malfa, il giovane alla guida avrebbe perso il controllo finendo contro il muro di cinta di una delle attività commerciali della zona. Appena scesi dall’auto, andata distrutta a causa del violento impatto, i due ragazzi sono stati identificati dagli agenti delle volanti e arrestati. Il proprietario della 500, ignaro dell’accaduto, è stato contattato per la restituzione dell’auto distrutta.