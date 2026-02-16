 Insulti sessisti a Barbara Floridia, la solidarietà del presidente Schifani
Insulti sessisti a Barbara Floridia, la solidarietà del presidente Schifani

"Insulti gravi e inaccettabili"
IL CASO
di
PALERMO – Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, esprimendo “piena e convinta solidarietà alla presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia, vittima di gravi e inaccettabili insulti a sfondo sessista diffusi sui social network”.

“Il confronto politico – dice Schifani – deve sempre mantenersi entro i confini del rispetto e della civiltà. Le offese personali, ancor più se con contenuti discriminatori e misogini, non hanno alcun diritto di cittadinanza nel dibattito pubblico e vanno condannate con fermezza, senza ambiguità e senza distinguo”.

Il presidente sottolinea come “la violenza verbale online rappresenta una deriva pericolosa che impoverisce la democrazia e incoraggia la partecipazione, soprattutto delle donne, alla vita politica e istituzionale”.

“Condivido parola per parola la denuncia della senatrice Barbara Floridia alla quale rivolgo l’affettuosa e sincera solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato.

