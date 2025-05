CommercioVirtuoso.it segna un nuovo primato nell'e-commerce italiano

Già riconosciuto da La Repubblica come miglior marketplace nazionale dopo Amazon, commercioVirtuoso.it segna un nuovo primato nell’e-commerce italiano introducendo NeurAI, la prima intelligenza artificiale generativa (GenAI) all’interno di un Marketplace tricolore. Un salto evolutivo che ridefinisce l’esperienza di acquisto online, mettendo l’AI al servizio della scelta consapevole.

A partire dal primo di giugno, gli utenti potranno contare su un assistente conversazionale avanzato che li guiderà dalla scoperta del prodotto fino all’acquisto, valorizzando allo stesso tempo la sostenibilità ambientale e sociale delle scelte. NeurAI interpreta i bisogni reali dei clienti, suggerisce soluzioni, risolve problemi e arricchisce l’interazione con raccomandazioni personalizzate basate sugli indicatori di responsabilità.

Una app che dialoga con il cliente

Non si tratta di semplici raccomandazioni: NeurAI dialoga attivamente con il cliente, comprende esigenze, risolve dubbi, suggerisce soluzioni su misura e seleziona il prodotto giusto per marca, modello e prezzo, conducendo l’utente fino al checkout. Dalla richiesta iniziale alla consegna, l’esperienza è fluida, intelligente e su misura.

“Con NeurAI offriamo ai nostri seller un reale vantaggio competitivo, e ai clienti uno strumento evoluto per decidere in modo consapevole. L’AI non è più un motore invisibile: diventa parte attiva del processo d’acquisto. Siamo tra i primi al mondo a portare la generative AI nel cuore dell’e-commerce.” – Gabriele Conti Taguali, CEO & Founder – commercioVirtuoso.it.

Una nuova fase di AI-driven

Piattaforma già nota per il suo impegno anti trash-commerce e per un modello basato su qualità, tracciabilità e impatto sociale, commercioVirtuoso.it (con sedi in Sicilia e Veneto), dunque, entra ora in una nuova fase AI-driven, posizionandosi tra i pochi marketplace al mondo con un customer journey potenziato dall’intelligenza artificiale.

Con oltre 2.000 imprese italiane partner e un catalogo di oltre un milione di prodotti, il marketplace conferma la sua missione: essere un ecosistema digitale a misura di persone e imprese, capace di unire innovazione e valore.

Il 26 maggio 2025, La Repubblica – Affari & Finanza ha riconosciuto commercioVirtuoso.it al secondo posto tra i migliori marketplace italiani dopo Amazon, premiandone affidabilità, ampiezza dell’offerta e leadership tecnologica.