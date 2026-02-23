Il resoconto della campagna 2025

MILANO – Bari è la città dove i telefonini viaggiano più veloci, a 416 Mbps in dowload e Napoli la più lenta a 284 Mbps. La velocità media in download dei servizi di connessione ad Internet da rete mobile, per le misure statiche, risulta di circa 331 Mbps, mentre la velocità in upload risulta di circa 58 Mbps.

È quanto risulta dal resoconto della campagna 2025 di drive test del progetto Misura Internet Mobile, che ha rilevato le prestazioni delle reti mobili, compresa la tecnologia 5G, secondo il principio della “best technology” disponibile nei diversi punti di misura.

Internet mobile, il test di Agcom

La campagna è stata svolta tra settembre e dicembre 2025 in 45 città italiane dalla Fondazione Ugo Bordoni, soggetto indipendente incaricato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Le elaborazioni complessive hanno riguardato le reti degli operatori Fastweb, Iliad, Voim, Vodafone e Wind Tre, i quali hanno raggiunto, con infrastruttura propria, una copertura della popolazione almeno pari al 50%.

Per fare qualche esempio a Roma la velocità in download è pari a 325 Mbps; velocità in upload pari a 52 Mbps; a Milano in download 329 Mbps; in upload 64 Mbps.