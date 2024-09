Intravaia: “Termovalorizzatori, bene i poteri da commissario a Schifani”

Le parole del deputato regionale di Forza Italia

PALERMO – “Esprimo compiacimento per il via libera della Commissione Bilancio e finanze del Senato all’emendamento dei relatori al decreto Omnibus che equipara i poteri del commissario straordinario per i rifiuti della Sicilia, il presidente Renato Schifani, alla figura analoga per Roma”. Con queste parole il deputato regionale di Forza Italia, Marco Intravaia, ha accolto la notizia dell’emendamento.

“E’ un’iniziativa che riconosce al problema dei rifiuti della Sicilia un carattere eccezionale tale da richiedere strumenti adeguati per essere affrontata e risolta, soprattutto attraverso la realizzazione dei termovalorizzatori, vera e propria sfida epocale – ha aggiunto -. La nostra Isola deve affrancarsi per sempre da questa piaga che non può essere sottovalutata anche rispetto ad altre realtà italiane, compresa Roma”.