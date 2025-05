Investi nel futuro con l’università telematica

In una società sempre più connessa, l’università telematica rappresenta una scelta strategica per chi desidera investire nel proprio futuro, conciliando studio, lavoro e vita privata. Grazie all’innovazione tecnologica e a un approccio didattico flessibile, l’apprendimento online non è più una seconda scelta, ma un’opportunità concreta e di qualità. In particolare, gli atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele offrono percorsi accademici riconosciuti, aggiornati e rivolti a studenti di tutte le età e con diversi obiettivi professionali.

Le università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele

L’Università Pegaso è oggi una delle realtà più affermate nel panorama dell’istruzione online in Italia. I corsi di laurea Pegaso sono pensati per rispondere alle esigenze di chi desidera conciliare studio, lavoro e vita privata. L’ateneo si distingue per l’attenzione alla qualità della didattica, la presenza capillare sul territorio e l’utilizzo di tecnologie avanzate.

Accanto a Pegaso troviamo Mercatorum, l’ateneo delle Camere di Commercio Italiane. Il legame con il mondo produttivo si traduce in una didattica orientata alla preparazione di professionisti pronti per il mercato del lavoro.

L’Università San Raffaele Roma si riconosce per l’orientamento scientifico, la qualità della ricerca e un’offerta formativa innovativa, apprezzata nei settori salute, sport e design, che unisce teoria e pratica professionale.

I vantaggi dello studio online

Studiare online significa gestire il proprio tempo e le proprie risorse, senza rinunciare alla qualità dell’insegnamento. Le lezioni sono disponibili H24 su una piattaforma digitale intuitiva, accessibile da qualsiasi dispositivo. Questo consente anche a chi lavora, chi ha una famiglia o vive lontano dai grandi centri universitari di costruirsi un percorso formativo su misura.

La modalità digitale favorisce una didattica personalizzata, in cui lo studente è protagonista attivo del proprio apprendimento. La piattaforma e-learning offre videolezioni, dispense, test di autovalutazione, nonché il supporto di un chatbot di assistenza basato sull’AI.

Inoltre, si ha la possibilità di acquisire competenze digitali trasversali quali, ad esempio, capacità organizzative e di problem solving, fondamentali per il mondo del lavoro.

I corsi di laurea disponibili

L’offerta formativa delle università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele propone corsi triennali e magistrali che coprono le principali aree disciplinari.

Pegaso propone corsi di laurea in ambiti molto richiesti: Scienze dell’educazione e della formazione, Giurisprudenza, Ingegneria civile o Scienze economiche che prepara a carriere nel settore pubblico e privato, fornendo solide basi teoriche e competenze pratiche.

Mercatorum si caratterizza per un’offerta orientata all’innovazione e all’impresa. Tra i corsi più richiesti troviamo Gestione d’Impresa, Scienze Giuridiche, Ingegneria gestionale, ma soprattutto, Comunicazione e Multimedialità e Design del prodotto e della moda, realizzati in co-branding con RCS Academy e Corriere della Sera.

San Raffaele Roma offre corsi di alta qualità nel settore delle scienze della salute e del benessere. Tra i più importanti Scienze motorie, Scienze dell’alimentazione, Scienze della nutrizione umana, Scienze Biologiche e Moda e design industriale.

Come iscriversi all’università telematica

Iscriversi a un corso di laurea Pegaso, Mercatorum o San Raffaele è un processo semplice e guidato, pensato per agevolare lo studente nella scelta e nell’avvio del percorso accademico.

Il primo passo consiste nel fissare un colloquio con un consulente per individuare il corso di laurea più adatto sulla base degli interessi personali, del background formativo e degli obiettivi professionali. Una volta individuato il percorso formativo, il team di Università Pegaso – Vantaggio seguirà lo studente dall’iscrizione fino alla laurea.

Le università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele rappresentano una scelta strategica per chi desidera una formazione universitaria riconosciuta e orientata al futuro. Sono atenei digitali moderni, attenti alla qualità della didattica e all’inserimento nel mondo del lavoro.

Per informazioni o per avviare subito il tuo percorso contatta Università Pegaso – Vantaggio al numero verde 800 27 00 23 o scrivi a ecp.vantaggio@unipegaso.it.