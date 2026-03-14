“Io disponibile alle primarie? Vedremo con il resto della coalizione”

Ismaele La Vardera: "Lanciai la proposta, ma non ebbi risposta"

“A dicembre lanciai la proposta di individuare il candidato presidente con le primarie, diversi mesi prima del lancio ufficiale della mia candidatura. Non ebbi alcuna risposta. Siamo in una stagione diversa, la mia disponibilità a correre oggi ha preso piede, crescendo sempre di più nel cuore di una fetta importante dei siciliani. Se oggi sono disponibile alle primarie? Vedremo con il resto della coalizione e soprattutto con gli altri aspiranti candidati, che oggi non ho avuto modo di conoscere”.

La proposta del segretario regionale del Pd

Lo ha detto il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera, parlando della proposta del segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, per lo strumento delle primarie del campo progressista per la scelta del candidato presidente alla Regione Siciliana.

“Serve un programma rivoluzionario”

“Io proseguo spedito il mio tour dei 391 comuni – ha proseguito – e condivido con forza il percorso intrapreso con la coalizione alle elezioni amministrative. Certamente non temo le primarie, io stesso le avevo chieste, però prima di parlare di primarie parliamo di perimetri della coalizione e soprattutto di come vogliamo cambiare la Sicilia, apriamo il cantiere permanente delle idee. Questa terra la cambieremo davvero solo se ci dotiamo di un programma rivoluzionario”, ha concluso.

Sbardella: “La Varderà ritirerà la sua candidatura”

“Sono certo che alla fine Ismaele la Vardera si piegherà alle volontà dei segretari di partito del centro sinistra. Quindi, ritirerà ritirerà la sua candidatura e si allineerà e sosterrà chi gli diranno di sostenere”. Lo ha detto il commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia, Luca Sbardella, parlando con i giornalisti a Palermo della proposta del segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo di ricorrere alle primarie nel campo progressista per la scelta del candidato presidente alla Regione Siciliana.