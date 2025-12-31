 Ircac, finanziamenti agevolati per oltre un milione a cooperative siciliane
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ircac, finanziamenti agevolati per oltre un milione a cooperative siciliane

Su proposta del direttore generale Giacomo Terranova
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Un milione e 150 mila euro di finanziamenti agevolati per crediti a medio termine e di esercizio sono stati deliberati dall’Ircac.

È stato deciso nell’ultima seduta dell’anno in favore di cooperative sociali e di produzione e lavoro siciliane. Ad approvare la delibera, su proposta del direttore generale Giacomo Terranova, è stato il Cda dell’Istituto riunito ieri dal presidente Vitalba Vaccaro.

“Grazie all’Ircac che promuove e sostiene la cooperazione con finanziamenti a tassi agevolati – ha detto Terranova – si favorisce la crescita imprenditoriale economica e sociale delle imprese in tutto il territorio siciliano”.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI