Ircac, finanziamenti agevolati per oltre un milione a cooperative siciliane

Su proposta del direttore generale Giacomo Terranova

PALERMO – Un milione e 150 mila euro di finanziamenti agevolati per crediti a medio termine e di esercizio sono stati deliberati dall’Ircac.

È stato deciso nell’ultima seduta dell’anno in favore di cooperative sociali e di produzione e lavoro siciliane. Ad approvare la delibera, su proposta del direttore generale Giacomo Terranova, è stato il Cda dell’Istituto riunito ieri dal presidente Vitalba Vaccaro.

“Grazie all’Ircac che promuove e sostiene la cooperazione con finanziamenti a tassi agevolati – ha detto Terranova – si favorisce la crescita imprenditoriale economica e sociale delle imprese in tutto il territorio siciliano”.