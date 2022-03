Irruzione all’Orto Botanico: tentato un furto alla caffetteria

I titolari hanno trovato il vetro d'ingresso del locale rotto e il locale rovistato

PALERMO – Irruzione nella notte all’Orto Botanico di Palermo.

Un ladro è entrato nella caffetteria “Talea” che si trova nel giardino gestito dall’università di Palermo e ha tentato di rubare e mettere a soqquadro il locale.

L’uomo è scappato prima ancora di portare via qualcosa. Ad accorgersene sono stati i titolari che hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo, anche per verificare la presenza di telecamere. Il circuito di videosorveglianza però, per un problema tecnico temporaneo, non era in funzione.

I titolari hanno trovato il vetro d’ingresso del locale rotto e il locale rovistato. Ad una prima ricognizione non sembra mancare nulla.