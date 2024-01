Catania, all’istituto Di Guardo – Quasimodo una delegazione francese

Le attività nell'ambito del progetto Erasmus Digi

CATANIA – L’Icps Di Guardo – Quasimodo, nell’ambito delle attività previste dal progetto Erasmus D.I.G.I., ha ricevuto la visita di Michaël Derozier, Inspecteur de l’Education Nationale en charge de la mission départementale “Langues Vivantes” et “Relations Internationales” pour le Pas-de-Calais- accompagnato dalle collaboratrici Laetititia Michel e Patricia Lafleurière con il supporto della collega esterna Marzia Finocchiaro.

La delegazione francese si muove in Europa e non solo per fare ricerca e confrontare/scambiare buone pratiche in merito alle metodologie di insegnamento della lingua straniera e alla diffusione delle lingue moderne. La visita ha riguardato i tre ordini della nostra scuola con un focus particolare sulle metodologie linguistiche applicate in classe e su alcuni degli obiettivi cardine del progetto D.I.G.I.: attività interculturali ed inclusive volte ad aumentare il senso civico, la visione europeista degli studenti e implementare la motivazione al lavoro scolastico.

I bambini dell’infanzia hanno accolto la visita con delle canzoncine in lingua improntate all’ impiego del Total Phisical response e basate sulla coordinazione ritmica che implementa l’apprendimento linguistico in modo divertente. I ragazzini della primaria hanno messo in scena dei semplici roleplay basati su un uso della lingua in contesto.

Semplice non equivale a distante dalla realtà, si legge in un comunicato: l’istituto Di Guardo – Quasimodo mira all’ acquisizione dei common essentials incastonandoli in realtà comunicative efficaci sin dai primissimi step di apprendimento linguistico. I piccoli studenti della primaria hanno poi utilizzato flashcards e altro materiale per presentare i tipici piatti siciliani. Ha concluso il tutto il canto gioioso dei bambini eseguito con la loro naturale vivacità.

La delegazione si è successivamente mossa per visitare il plesso della secondaria dove è stata accolta presso l’aula IN-FRA-SPA, una realtà educativa basata su gioco, condivisione e abbassamento del filtro affettivo. Le attività ludiche qui proposte tendono alla strutturazione della personalità nell’interazione comunicativa attiva tra docente e alunno oltre che tra studenti. Nel periodo dell’adolescenza, lungi dall’essere abbandonato, il gioco diventa essenziale per lo sviluppo perché contribuisce al benessere cognitivo, fisico, sociale ed emotivo dei ragazzi.

Le attività proposte sono semplici: frutto di riciclo, fantasia e amore per le lingue e favoriscono l’ attivazione delle funzioni simboliche, arricchendo l’immaginazione, stimolando la creatività e il pensiero divergente, e consentendo ai nostri ragazzi di realizzare la naturale integrazione nell’ambiente. Un gruppo di ragazze ha poi presentato Living Peace un progetto cardine della nostra scuola illustrando la pratica del Dado della Pace ed esponendo in lingua inglese le diverse attività che da anni il nostro istituto porta avanti per la diffusione della Pace e che lo hanno condotto alla Proclamazione di Scuola Ambasciata di Pace.

La visita si è conclusa con una passeggiata per i diversi laboratori di robotica, informatica e connessioni digitali. L’ emozione della visita non ha paralizzato la naturalezza dei nostri ragazzi che anzi hanno presentato la propria quotidianità con brio e disinvoltura.