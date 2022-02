Istituto incremento ippico, Marano (M5s): “Assumere gli esuberi”

La deputata regionale segue da tempo la vertenza dei lavoratori.

CATANIA – La deputata regionale Jose Marano, del Movimento Cinque Stelle, da diversi anni segue le vicende accadute all’interno dell’Istituto di Incremento Ippico a Catania. In merito agli esuberi di personale, adesso si sarebbe aperto uno spiraglio verso l’occupazione nei centri per l’impiego.

“È stato da poco pubblicato dal dipartimento competente l’elenco aggiornato dei lavoratori dell’Istituto in disponibilità, che sono complessivamente sette. Questi lavoratori potrebbero iniziare a intravedere un percorso occupazionale e si sarebbe aperto uno spiraglio verso il loro dirottamento nei centri per l’Impiego. Infatti, così come ho chiesto sin dal 2019, occorre ricollocare questi lavoratori in altre strutture o uffici regionali. Adesso sarebbe stata individuata questa possibilità che deve, però, essere resa concreta”, dice Marano.

“Mi batterò affinché ciò veda la luce in tempi brevi e questa mattina ho già interloquito con i dirigenti competenti per accelerare le procedure di assunzione dei lavoratori e per la loro tutela. Questa vertenza deve concludersi in tempi rapidi perché si protrae da troppo tempo”, aggiunge la deputata. “Difatti quello del governo Musumeci è stato un delitto perfetto: scelte poco ponderate hanno portato alla negazione del futuro per diversi lavoratori. Mentre il presidente spendeva milioni di euro per il suo feudo“.