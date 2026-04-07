Fortunatamente il locale era chiuso. Le immagini sono sconvolgenti

Un aereo è precipitato pochi secondi dopo il decollo e si è schiantato contro un ristorante. Il bilancio è di quattro morti. L’incidente si è verificato in Brasile, dove un jet privato ha perso quota improvvisamente trasformando una mattinata qualunque in una tragedia.

Lo schianto dopo il decollo

Intorno alle 10:30 (ora locale) di venerdì 3 aprile, un Piper Malibu è finito contro il ristorante Dom Inácio a Capão da Canoa, località costiera nello Stato del Rio Grande do Sul. Il velivolo era decollato da pochi minuti dall’aeroporto della stessa città ed era diretto a San Paolo.

L’impatto contro il ristorante

L’aereo “ha perso quota e ha colpito un ristorante che era chiuso – ha dichiarato la Protezione Civile del Rio Grande do Sul in un comunicato – Noi siamo arrivati immediatamente sul luogo dell’incidente e abbiamo evacuato le abitazioni vicine e isolato l’area”.

Al momento dell’impatto il locale era vuoto e non si registrano feriti tra le persone presenti a terra.

Le vittime e i proprietari dell’aereo

Le quattro vittime sono state identificate, tra cui i due piloti. L’aeromobile, con una capacità di sei posti, risultava di proprietà della società Jetspeed Holding Ltda.

Incidente Brasile, il video dello schianto del jet privato

Il sito di notizie aeronautiche Aeroin ha diffuso su X un video che mostra l’aereo volare a bassa quota prima dell’impatto. Subito dopo lo schianto si è sviluppata una grande palla di fuoco, che ha sfiorato pedoni e ciclisti presenti nella zona.

Aeronave monomotor turboélice Piper Mirage Malibu (Jetprop) colide com casas durante aproximação em Capão da Canoa (RS) na manhã desta sexta-feira Ainda sem informações confirmadas de vítimas @OnDisasters pic.twitter.com/KlNoKzpVz4 — AEROIN (@aero_in) April 3, 2026

I soccorsi e l’evacuazione dell’area

Sul posto sono intervenuti la Polizia militare e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a evacuare i residenti e mettere in sicurezza l’area.

Il cordoglio delle autorità

Il governatore dello Stato del Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ha espresso il proprio cordoglio attraverso i social. “Desidero esprimere la mia solidarietà alle famiglie delle vittime e alla comunità di Capão da Canoa di fronte a questo triste evento”, ha scritto.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA