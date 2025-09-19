 Jet russi invadono lo spazio aereo europeo, respinti da F35 italiani
Jet russi invadono lo spazio aereo europeo, respinti da F35 italiani

Putin torna a sfidare l'Europa, che intanto dispone nuove sanzioni
LA PROVOCAZIONE
di
1 min di lettura

TALLIN (ESTONIA) – Il Cremlino è tornato a sfidare l’Europa, testando di fatto le capacità di risposta del suo fianco orientale: tre mig russi sono entrati senza autorizzazione nello spazio aereo dell’Estonia, a radio spenta, costringendo due F-35 italiani impegnati nella sorveglianza Nato del Baltico ad alzarsi in volo per intercettarli e respingerli.

Non è la prima volta che accade, ma in questa occasione i caccia di Vladimir Putin sono rimasti sui cieli di un Paese dell’Alleanza atlantica per ben 12 minuti.

Von der Leyen: “Risponderemo alle provocazioni”

Un incidente che dimostra “un’audacia senza precedenti“, ha denunciato il governo di Tallin, convocando il rappresentante diplomatico di Mosca e chiedendo una consultazione Nato ai sensi dell’articolo 4.

Netta la presa di posizione di Bruxelles, sulle sponde dell’Alleanza e dell’Ue: “Risponderemo alle provocazioni”, ha assicurato Ursula von der Leyen, nel giorno in cui la Commissione ha dato il via libera al 19esimo pacchetto di sanzioni.

