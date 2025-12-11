Karate, bronzo per il catanese Di Naro alla Youth League Venice 2025

L'atleta dell'Accademia Wado Ryu Karate si è distinto nella categoria -40 Kg esordienti

CATANIA – Gabriele Di Naro, atleta dell’Accademia Wado Ryu Karate dei Maestri Di Benedetto, è stato uno dei protagonisti alla Youth League Venice 2025 Coppa del Mondo Giovanile. Il torneo è una delle competizioni internazionali più prestigiose del panorama europeo del karate, che si è svolta nei giorni scorsi al Palazzo del Turismo di Jesolo (Venezia), con la partecipazione di atleti provenienti da 38 nazioni.

Una manifestazione di altissimo livello che ha visto distinguersi l’atleta catanese di 13 anni nella categoria -40 Kg esordienti, conquistando il terzo posto. Un risultato straordinario per il Team Karate Di Benedetto, frutto di talento, sacrificio e cuore.

Il podio con Di Naro

Gabriele, reduce del bronzo a novembre al campionato Italiano FIJLKAM, ha dimostrato ancora una volta determinazione, tecnica e maturità da vero atleta internazionale. Questo il percorso degli incontri: