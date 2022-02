Kiev, Oleksander e Olena: ‘Care figlie, andiamo a combattere’

Pe le strade si muore.

Il video pubblicato dal ‘Corriere’ è drammatico. Oleksander e Olena, una coppia di Kiev, ha deciso di combattere contro l’invasione russa, di prendere le armi, sottoponendosi al rischio maggiore. E’ la scelta di tanti in queste ore concitate. Una testimonianza che colpisce e che riguarda una famiglia normale. “Alle figlie – dice Oleksander nel video – abbiamo detto cosa fare, se non dovessimo tornare”. A Kiev, la battaglia infuria, strada per strada.

SEGUI LA NOSTRA DIRETTA