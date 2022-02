La situazione nella zona di crisi. La resistenza è disperata. Il presidente resta al suo posto.

–Nuova allerta raid aerei a Kiev, con la richiesta alla cittadinanza di correre nei rifugi. Un edificio residenziale è stato colpito da un missile nella capitale ucraina, riferiscono i servizi di emergenza, è in corso l’evacuazione: il missile ha colpito l’edificio tra il 18esimo e il 21esimo piano. Ci sarebbero vittime.

11.21 Meta Platforms, la casa madre di Facebook, ha vietato ai media statali russi di pubblicare inserzioni pubblicitarie o trarre profitto dai suoi annunci sulla propria piattaforma in qualsiasi parte del mondo. “Continuiamo anche ad applicare etichette ad altri media statali russi”, ha detto oggi il responsabile della politica di sicurezza di Meta, Nathaniel Gleicher. “Questi cambiamenti sono già stati introdotti e continueranno nel fine settimana”, ha aggiunto. Lo riporta il Guardian.

11.20 Secondo il portavoce del ministero della Difesa russo, Konashenkov, durante la notte sono stati colpiti ‘821 infrastrutture militari ucraine, di cui 14 piste di atterraggio militari, 19 centri di controllo e nodi di comunicazione, 24 sistemi di difesa aerea missilistica S-300 e Osa, 48 stazioni radar”. E sono stati abbattuti 7 aerei da combattimento, 8 elicotteri, 7 droni, 87 carri armati e 28 lanciamissili.

11.19 Continua la guerra in Ucraina senza esclusione di colpi, dentro e fuori il Paese. Il presidente

ucraino Zelensky si appella al popolo affinché non deponga le armi e difenda Kiev assicurando che i russi “sono ancora qui” e che a breve “arriveranno le armi dai partner” anche europei. Ma mentre Zelensky incita alla resistenza via Twitter, dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sugli aiuti anche dal presidente

francese Macron, parte l’ allarme di un nuovo raid aereo nella capitale e il bilancio si aggrava.

10.30 Telefonata tra Draghi e il presidente dell’Ucraina – “Questo è l’inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Stati, Ucraina e Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi in una conversazione telefonica ha sostenuto l’uscita della Russia da Swift, la fornitura di assistenza alla difesa. L’Ucraina deve entrare a far parte dell’Ue”. Lo scrive su twitter il presidente ucraino Zelensky.

9.15 -Dopo tre notti di combattimenti, Kiev resiste agli attacchi russi giunti fin dentro le mura della capitale, con il presidente Zelensky (nella foto) personalmente alla guida della resistenza che ha respinto l’ipotesi di una fuga negli Stati Uniti chiedendo invece ‘munizioni’ per respingere il nemico.

9.00 -Oltre 100 mila gli ucraini in fuga dalla guerra, in migliaia espatriati verso Polonia, Ungheria, Slovacchia, Moldavia e Romania. Decine di esplosioni, raid aerei e colpi di mitragliatrici hanno seminato il panico anche la notte scorsa nella capitale ucraina e in altre località, mentre Interfax ha riferito di attacchi ucraini nel Donbass con vittime civili, denunciati anche dall’inviato russo all’Onu che ha accusato Kiev di usare i residenti come scudi umani.