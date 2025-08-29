La Cina: “Gli Usa? Rapporti siano basati sul reciproco rispetto”

Le parole di un esponente del governo di Pechino

PECHINO (CINA) – La Cina è disposta a perseguire “il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e una cooperazione reciprocamente vantaggiosa” nei rapporti con gli Stati Uniti, salvaguardando al contempo “la propria sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo”.

Il viceministro degli Esteri Ma Zhaoxu, parlando nel briefing sui preparativi per le commemorazioni del V-Day del 3 settembre in onore degli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale, ha sottolineato che i tentativi “di fare pressione o di costringere la Cina non avranno successo e che gli sforzi per contenere lo sviluppo della Cina o per ostacolare il grande rinnovamento della nazione cinese sono destinati a fallire”.

Ma ha anche detto che, negli ultimi anni, una serie di importanti crisi e sfide “ci hanno ripetutamente ricordato che il ruolo delle Nazioni Unite può solo essere rafforzato, non indebolito, e che il suo status deve essere salvaguardato, non sostituito”. La capacità dell’Onu di svolgere il ruolo che le spetta “dipende dal rispetto da parte degli Stati membri degli scopi e dei principi della sua Carta e dall’agire in conformità con il diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali”.

Allo stesso tempo, l’Onu “necessita di riforme e miglioramenti per affrontare al meglio le sfide globali, in particolare rafforzando la rappresentanza e la voce dei Paesi in via di sviluppo negli affari internazionali”. Per questo, ha concluso, “la visione trascende le regole della piccola cerchia della politica di blocco, la logica egemonica della supremazia di potere e i cosiddetti valori universali rivendicati da pochi Paesi occidentali, formando il più ampio consenso per costruire insieme un mondo migliore”.

SEGUI LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO