La Farmitalia Saturnia fa sul serio: obiettivo A2 – VIDEO

Il presidente Luigi Pulvirenti ed il Consorzio Az Volley pronti ad una stagione che si preannuncia esaltante.

CATANIA. Quello che, a primissimo impatto, più impressiona nell’entrare in contatto con la Farmitalia Saturnia è la sua organizzazione societaria. E’ tutto pianificato in ogni dettaglio e in ogni ruolo. Un’attitudine che è già di per sè garanzia di crescita in un contesto sportivo che dalle nostre parti, sembra tante volte improvvisato o – peggio – raffazzonato.

Si è grandi indipendentemente dalle categorie nelle quali si milita: testa, cuore e competenza devi averle a prescindere. Non è una questione di ambizione bensì di credibilità. Quella che si è costruita sul campo la Saturnia Volley in decenni di presenza.



L’occasione della presentazione allo Yatching Club di Catania è stata azzeccatissima per apprezzare il lavoro di una società che va ben oltre l’espressione di un sodalizio. A nascere è stato un Consorzio Az volley che comprende anche la compagine femminile del Cosedil Zafferana.

Sembra complicato ma non lo è.

Semmai è una ricchezza di giovani e di talento messi a disposizione del territorio. Degli sportivi. E non per forza soltanto degli appassionati.

La Saturnia vede in campo anche il main sponsor che fa riferimento a Fabio Scaccia: un connubio che merita di conquistare ben altri palcoscenici.

Ricchezze di sport che abbiamo sotto gli occhi e che rendono più dolce la vita. Cui aggiungiamo, hic et nunc, un entusiasmo che può contribuire a fare la differenza.



Ci si vede al PalaCatania in quella che potrebbe essere la stagione buona. Quella della consacrazione per il grande (e meritato) salto, solo sfiorato l’anno passato, nella A2.

Ogni scongiuro è autorizzato.