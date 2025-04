Ecco dove è stata giocata la schedina vincente

PALERMO – La fortuna bacia Palermo. Nell’estrazione del Superenalotto di martedì 8 aprile, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 43.147,56 euro nel Tabacchi in via Principe di Scordia, 176.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 10 aprile è di 17,4 milioni di euro.