La madre della 17enne uccisa a Roma: “Quello me l’ha massacrata”

Il presunto omicida è sottoposto a fermo

1' DI LETTURA

“Quel negro di m… me l’ha massacrata, voglio giustizia”. Sono le dichiarazioni della mamma di Michelle Maria Causo rientrando a casa, la 17enne uccisa a Roma. La donna, visibilmente sconvolta, era accompagnata da tre persone che la sostenevano. Poi è entrata nel portone.

Il presunto omicida è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per l’accusa di omicidio. Al momento l’accusa è di avere ucciso una coetanea poi ritrovata in un carrello della spesa nel quartiere Primavalle della Capitale.

Il fermo dovrà essere convalidato: il ragazzo è stato interrogato per molte ore in Questura. Il 17enne arrestato ha aggredito la ragazza Michelle Maria Causo, che si trovava nell’appartamento del giovane, con almeno cinque o sei le coltellate. Il minorenne ha poi cercato di sbarazzarsi del corpo portandolo su un carrello di quelli utilizzati per la spesa. In base a quanto si apprende, inoltre, i due non erano fidanzati e la ragazza, hanno voluto sottolineare gli inquirenti, non era incinta.

In base a quanto ricostruito la giovane ha tentato di difendersi ma i fendenti l’hanno raggiunta in varie parti del corpo. Risposte più certe si avranno dall’autopsia che la Procura per i minori affiderà. Quando è stato bloccato dalla polizia, il minorenne aveva ancora le scarpe sporche di sangue.