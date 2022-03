La primavera non arriva, grandine e incidente a San Gregorio

Temperature ancora basse: nella tarda mattinata, tetti e strade "imbiancate" ma anche un tamponamento a catena.

CATANIA. Le temperature restano ben al di sotto della media con un’equinozio di primavera che, oggi, non si è presentato nel migliore dei modi. Un avvio in mattinata parzialmente soleggiato un pò dappertutto ma poi, invece, ecco l’addensarsi delle nubi che ha preso il sopravvento.

Da segnalare quanto avvenuto, nella tarda mattinata di oggi, nel comprensorio di San Gregorio di Catania dove si è registrata una irregolare e cospicua caduta di grandine che ha imbiancato tetti delle case e strade del Comune etneo.

In tanti con gli smartphone hanno immortalato l’accaduto postando video e foto sugli immancabili social.

Domani e per almeno un paio di giorni, situazione meteo che sarebbe in miglioramento. Tuttavia, non vi sarà da attendersi l’immediato innalzamento delle temperature.



A margine va anche registrato nel tratto autostradale della A18 tra Acireale e San Gregorio, anche un tamponamento fra più automobili che ha letteralmente paralizzato la carreggiata autostradale. L’incidente sarebbe stato causato proprio dalla grandinata che avrebbe reso il manto stradale parecchio viscido.