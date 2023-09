La scomparsa di Napolitano, in Prefettura il Registro delle condoglianze

Istituito presso l’Ufficio Territoriale del Governo

1' DI LETTURA

CATANIA – Dopo la morte del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, è stato aperto un Registro di Condoglianze in Prefettura. È istituito nell’ingresso dell’Ufficio Territoriale del Governo in via Prefettura, 14.

Fino a domani

Il Registro, secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rimarrà a disposizione di tutti coloro che volessero esprimere un messaggio di cordoglio. E vale fino al giorno della celebrazione delle esequie di Stato, ovvero domani, martedì 26 settembre.