La Sicilia piange Vito, l’eroe morto per salvare due persone

SIRACUSA – È morto annegato Vito Bugliarello, l’eroe di Avola. Il suo corpo è stato ritrovato ieri dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco dopo ore di ricerche con la Capitaneria di Porto di Siracusa: lo stavano cercando da sabato pomeriggio, quando si è consumata la tragedia.

Il 35enne ha salvato due ragazzi, entrambi minorenni, caduti in acqua nella zona Marchesa di Cassibile: ha legato due teli e li ha aiutati ma poi è scivolato in acqua, non riuscendo più a risalire, sparendo tra le onde, senza più riemergere. Il cadavere è stato recuperato in prossimità di un costone roccioso.

Vito, originario di Floridia, in provincia di Siracusa, aveva frequentato l’Istituto tecnico Fermi a Siracusa ed era un amante dei viaggi che immortalava sulla sua pagina Facebook da Mykonos a Pukhet.

Da quanto ricostruito finora il 35enne si sarebbe accorto che due minori erano in difficoltà in mare e non avrebbe esitato per soccorrerli. Quindi avrebbe legato due teli per aiutare i ragazzi ma sarebbe scivolato in acqua: loro si sono messi in salvo mentre Vito non è riuscito a risalire. Inizialmente si è pensato che i due minori fossero finiti in acqua mentre si scattavano una foto. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.

Il sindaco di Avola: “Floridia perde uno dei suoi figli migliori”

La tragedia ha colpito la comunità locale. Il sindaco di Avola, Marco Carianni, ha ricordato così Vito e il suo gesto eroico: “Un ragazzo che ha dimostrato un impareggiabile coraggio ed un disarmante altruismo. Floridia perde uno dei suoi figli migliori” ha scritto il primo cittadino, aggiungendo: “A Vito, ed ai tanti eroi che hanno messo a rischio la loro vita per salvare quella degli altri, diciamo grazie per sempre. Un abbraccio affettuoso alla famiglia Bugliarello. Siate forti. Noi vi staremo vicino. E non con fiori, ma cercando di mettere ogni giorno in pratica ciò che vostro figlio ci ha insegnato con questo grande gesto. Grazie alle autorità che hanno lavorato, tutta la notte, per riconsegnare Vito agli affetti della sua famiglia”.

I messaggi di cordoglio sui social

“Un eroe senza tempo”, in molti lo ricordano così Vito Bugliarello. Amici e conoscenti gli rendono omaggio sui social sottolineando il suo coraggio e altruismo. “Queste notizie mi fanno tornare la stima e l’amore per il mio prossimo e mi danno la certezza che gli eroi esistono ancora”, scrive un utente su Facebook. “Perché muoiono sempre i migliori?”, domanda Debora. “Staremo sempre vicino alla famiglia Bugliarello. Cercando di mettere ogni giorno in pratica ciò che vostro figlio ci ha insegnato con questo grande gesto”, si legge in un post nel profilo della vittima. E ancora: “Un eroe che ha aiutato il prossimo a costo della sua vita, meritavi lunga vita”.