La sorella di Giulia: “Da gennaio sapeva del tradimento di Alessandro”

Dopo la scoperta era tornata dai genitori dove è rimasta per un paio di settimane

Lo scorso gennaio erano già in piena crisi Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano la fidanzata, al settimo mese di gravidanza, che ha ucciso una settimana fa nella loro casa di Senago. A raccontarlo agli inquirenti è Chiara Tramontano, la sorella della 29enne originaria della provincia di Napoli uccisa dal suo fidanzato.

Il barman, ora in carcere per l’omicidio, avrebbe detto già a gennaio alla compagna “di avere un’altra relazione sentimentale con un’altra ragazza e che, per via di questa situazione”, per questo Giulia “stava pensando di abortire in quanto era incinta”. Una versione che coincide con quella fornita dalla madre di Impagnatiello.

Chiara Tramontano avrebbe anche detto che le “problematiche sentimentali” tra la sorella e il fidanzato i due sono sorte fina da quando hanno “iniziato la convivenza nel febbraio 2021“. La sorella della ragazza uccisa ha anche aggiungo che “Fin dall’inizio non ho mai avuto una grande stima di Alessandro”.

La situazione si sarebbe aggravata quando “nel mese di gennaio 2023 mia sorella mi riferiva che Alessandro le aveva confidato di avere un’altra relazione sentimentale con un’altra ragazza”. Giulia, che ha superato il primo trimestre di gravidanza, lascia Senago e trascorre due settimane con la famiglia nella casa di Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Racconta ai genitori di essere incinta e delle “problematiche sentimentali con Alessandro”, ricevendo da loro supporto. La ragazza si congeda dalla famiglia dicendo che “non avrebbe perdonato Alessandro, ma sarebbe tornata a Senago temporaneamente in attesa di trovare un’altra soluzione abitativa oppure tornare a casa dei genitori”.

Passano i mesi e la 29enne resta a vivere con il compagno nel Milanese. Ad aprile i due decidono di fare qualche giorno di vacanza a Ibiza. Chiara non approva e le due sorelle discutono. I rapporti si raffreddano, ma i primi di maggio, quando si ritrovano insieme a casa dei genitori, tra loro torna tutto come prima, con scambi di messaggi e telefonate quotidiani, fino a quando Giulia, domenica scorsa, smette di rispondere, questo perché era morta.