Nasce il gruppo Controcorrente all'Ars: "Nessuna compravendita di deputati"

PALERMO – Un incontro “al più presto, non oltre settembre” per “guardarsi in faccia, parlarsi con franchezza e tirare fuori il candidato unitario alla presidenza della Regione”. Ismaele La Vardera lancia la proposta agli alleati del campo progressista.

Nasce il gruppo Controcorrente all’Ars

Il leader di Controcorrente tiene a battesimo il gruppo parlamentare all’Ars del suo movimento. In conferenza stampa con lui i due ex deputati M5s, Carlo Gilistro e Jose Marano, oltre ad parlamentare messinese Alessandro De Leo.

Marano capogruppo di Controcorrente

L’ingresso di De Leo (eletto con Sud chiama nord e poi passato a Forza Italia) in Controcorrente, anticipato da LiveSicilia, dà la possibilità a La Vardera di formare un gruppo parlamentare autonomo in base al regolamento dell’Ars. Le firme sono state apposte oggi, lunedì 1 giugno, nella Sala Biblioteca di palazzo dei Normanni ma la formalizzazione arriverà domani. Capogruppo sarà Marano, deputata alla sua seconda legislatura e unico presidente donna dei gruppi parlamentari di Sala d’Ercole.

La firma per la nascita del gruppo Controcorrente all’Ars

La Vardera: “Non sono il Vannacci del centrosinistra”

La Vardera alterna bastone e carota con gli alleati. “Ho rispetto di voi ma vi prego di non vedermi come una minaccia – dice rivolgendosi al centrosinistra -. Non sono il Vannacci del centrosinistra, non voglio essere ‘controllato’ da voi ma voglio vincere con voi”. E ancora: “Sono disponibile a dialogare ma non per molto, basta tatticismi. Al tavolo del campo largo eravamo presenti e vogliamo starci ma chiediamo anche rispetto. Ogni giorno assistiamo a lanci di candidati presidenti (l’ultimo Cracolici che ha parlato continuamente di me) che hanno come solo obiettivo di consegnare la Sicilia al centrodestra”.

Stilettate agli alleati del campo largo

Sulla riunione del Centro Pio la Torre, però, La Vardera riserva qualche stilettata: “In questi incontri si parla del nulla cosmico. La verità è che da quel tavolo sarebbe dovuto venire fuori il mio nome come candidato unitario ma così non è stato. Non capisco cosa si aspetti ancora”.

“Nessuna compravendita di deputati”

Accanto alla ex Iena Gilistro, Marano e De Leo. Il tema della ‘compravendita’ dei deputati è sul tavolo. “Nessuna compravendita, è assurdo parlare di poltrone. Non ho offerto nulla a loro e nulla mi hanno chiesto. Gilistro e Marano restano all’opposizione, e De Leo passa dalla maggioranza all’opposizione”.

Gilistro: “Nel M5s mi sentivo anestetizzato”

Parola poi agli ‘ex’. Gilistro, deputato alla sua prima legislatura, parla di un malessere vissuto da tempo nel Movimento cinque stelle e di un sostanziale isolamento tra i pentastellati. “Soffrivo a restare lì, mi sentivo anestetizzato. Non cerco poltrone e non ritengo di avere abbandonato il M5s. Entro in Controcorrente proprio perché qui trovo gli stessi ideali che mi spinsero ad aderire al M5s”.

Marano: “Il M5s ha perso la voglia di scardinare il sistema”

Marano, alla sua seconda esperienza a Sala D’Ercole, ricorda che “sarebbe bastata la deroga” per la terza candidatura “e sarei stata eletta – assicura -. Il M5s? Ha perso quella voglia di scardinare il sistema che aveva un tempo. La mia – aggiunge – non è stata una scelta a cuor leggero”.

De Leo: “Aderire a Forza Italia fu un errore”

De Leo parla della sua precedente esperienza in Forza Italia: “Ho commesso un errore di valutazione. Ho aderito agli azzurri perché mi era stato prospettato un progetto di cambiamento ma erano solo slogan, promesse mai concretizzate. Da oggi cambia il vento”.