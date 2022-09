La Vardera: “Schifani, harakiri del centrodestra” VIDEO

Parla Ismaele La Vardera e spiega il 'Deluchismo'.

A colloquio con Ismaele La Vardera, candidato con Cateno De Luca e colonna portante di quello che potremmo definire il ‘Deluchismo’. Ecco, in sintesi, alcuni passaggi dell’intervista video che gli abbiamo fatto.

“Schifani, un grande regalo…”

“Ci hanno fatto un grande regalo Renato Schifani, che non viene votato nemmeno dai suoi c’è un fortissimo voto disgiunto, lui farà vincere De Luca. Con noi i voti del centrodestra e del centrosinistra De Luca. E sarà una sorpresa. La gente vuole qualcosa che sia lo sfogo di un sogno, vuole qualcuno che sia libero. Lui come amministrativo ha dimostrato di essere una figura valida”.

“Eravamo i Nello Boys”

“Noi abbiamo fatto una campagna chiara, ci chiamavamo i Nello Boys, non a caso, Musumeci ha fatto tante cose sbagliate e sarebbe stato facile inchiodarlo alla sua responsabilità. Schifani è non pervenuto, è una scelta ancora più da regalo, come spiegavo. Ha avuto tanti ruoli istituzionali. Cosa ha portato alla Sicilia? Cosa ricordiamo di Renato Schifani alla Sicilia? Il centrodestra ha fatto harakiri. Noi ci definiamo i Davide contro Golia, la gente ci sta dando fiducia”.

“I toni di Cateno”

“Cateno De Luca è così, senza mezzi termini, dice le cose come le pensa e le dice a modo suo. A noi interessano i fatti, non se il linguaggio è colorito. Lui ha dimostrato di essere un amministratore bravo. Cateno è uno senza filtri, la gente lo ama per questo. Ha amministrato Messina in uno dei periodi più difficili, quello della pandemia. Chi lo definisce un urlatore sbaglia. Non siamo nuovi? Siamo credibili”.

“La classifica”

“Primo De Luca, secondo Schifani, terza Chinnici, poi Di Paola, poi Armao, infine, Esposito”. Ecco il pronostico in chiusura di Ismaele La Vardera”. (il resto nella video-intervista)