La vicenda Almaviva, Tamajo: “Roma ha abbandonato i lavoratori”

Sono 700 gli operatori in cassa integrazione a zero ore

PALERMO – “Ho la sensazione che Roma abbia abbandonato i lavoratori di Almaviva”. Lo dice l’assessore regionale alle attività produttive della Edy Tamajo, in merito alla vertenza relativa ai lavoratori – 700 in totale – in cassa integrazione a zero ore. La maggior parte di loro sono ex operatori del call center “1500”, il numero verde di pubblica utilità attivato il 27 gennaio 2020 dal ministero della salute per rispondere ai dubbi della cittadinanza sull’emergenza Covid-19. A fine dicembre scorso, la commessa è stata dismessa.

“Sono vicino a tutte le famiglie dei lavoratori che non possono celebrare un Natale sereno a causa di un futuro incerto – sottolinea Tamajo – In previsione della scadenza del 31 dicembre, dell’ammortizzatore sociale, al governo di Roma, chiedo risposte immediate e certe dopo i numerosi tavoli al Mimit, tra Almaviva, sindacati e parti sociali, in cui sono stato più volte presente. Nel frattempo, ho convocato per il prossimo 28 dicembre, in assessorato, una riunione con i sindacati regionali e i lavoratori, per continuare ad affrontare la questione”.