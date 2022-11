La VII Commissione incontra l’assessore Mineo

Si è parlato di regolamenti, patrimonio comunale, politiche ambientali, verde urbano, personale, PNRR, riqualificazione costa Sud e relativi rapporti funzionali con le società partecipate

PALERMO – La VII Commissione Consiliare del comune di Palermo ha sentito in audizione l’assessore Mineo in merito: regolamenti, patrimonio comunale, politiche ambientali, verde urbano, personale, PNRR, riqualificazione costa Sud e relativi rapporti funzionali con le società partecipate Rap, Srr, Reset ed Arpa.

Per quanto riguarda sia i rifiuti che il verde urbano vi è stata totale condivisione di modificare i regolamenti ed istituire un coordinamento per consentire di velocizzare al massimo le procedure, di aumentare e potenziare le isole ecologiche intelligenti, rivalutare la figura degli Ispettori Ambientali, potenziamento dei mezzi ed impianti per la raccolta differenziata con i fondi del Pon-Metro.

Il presidente della VII Commissione, Pasquale Terrani, congiuntamente ai consiglieri Giambrone, Mancuso, D’Alessandro e Ferrandelli, ha evidenziato l’urgenza di accelerare i tempi e predisporre i progetti esecutivi per la riqualificazione della costa Sud, in quanto sono disponibili circa 60 milioni di euro con i fondi del PNRR, coinvolgendo con una intesa proficua anche l’autorità portuale.