"Siamo molto felici del risultato dei nostri ragazzi – commenta il dirigente Alessandro Vicari – frutto di un duro lavoro durante la stagione"

RAGUSA – La Virtus Ragusa è campione regionale U15 Eccellenza e si conferma essere la migliore squadra giovanile delle Sicilia. Cosi i ragusani conquistano l’ambito riconoscimento nelle Final Four Eccellenza al Pala Livatino di Gela dopo aver battuto proprio in finale L’Alfa Basket Catania con il risultato di 80 a 57.

Gli iblei hanno lottato in velocità sin dai primi minuti acquisendo un buon vantaggio che hanno saputo gestire e amministrare fino alla fine. I ragazzi etnei di coach Famà hanno reagito in molti frangenti ma nulla è valso di fronte alla foga dei ragusani che con determinazione ed estrema lucidità hanno portato a casa questa straordinaria vittoria.

Adesso il prossimo appuntamento è fissato per il 1 maggio al Pala Calafiore di Reggio Calabria: si va allo spareggio con il Basket Cosenza, squadra vincitrice della Calabria. La vincente tra le due affronterà la prima classificata in Campania per ottenere il pass per le finali nazionali che si svolgeranno ad Udine dal 29 maggio al 4 giugno.

L’INTERVISTA

“Siamo molto felici del risultato dei nostri ragazzi – commenta a caldo Alessandro Vicari, dirigente della Virtus Ragusa – frutto di un duro lavoro durante la stagione. Tutti gli atleti hanno lavorato sodo per arrivare preparati a questi incontri. Non sono mancate le difficoltà ma insieme abbiamo affrontato i problemi e superato tutti gli ostacoli. E oggi raccogliamo i frutti di uno splendido lavoro fatto insieme. La Virtus Ragusa crede tanto nei giovani atleti che crescono nel proprio vivaio e cerca di valorizzarli per permettere ad ognuno di loro di trovare la loro strada in questo sport. Un plauso va ai ragazzi dell’Alfa Catania per essersi battuti fino in fondo durante la partita, un ringraziamento invece doveroso allo staff ragusano per aver gestito tutto in maniera eccellente e alle famiglie che ci hanno supportato sempre con grande energia. Testa adesso a Reggio Calabria per continuare questo meraviglioso percorso sempre con la grinta che ci contraddistingue”.

VIRTUS RAGUSA – ALFA BASKET CATANIA: 80 – 57

Parziali: 15-10; 19-17; 22-12

VIRTUS RAGUSA

Santacroce 11, Tidona, Cantone, Cilia 1, Mercorillo 2, Tumino 34, Barry, Guastella 5, Barca, Barracca 7, Ottaviano 5, Mancuso 15

ALFA BASKET CATANIA

Tirrò 16, Ruffino 10, Longo 13, Suizzo 6, Perrotta 5, Torrisi 3, Lorenti 2, Bonanno 2, Patitucci, Lucca

Arbitri: De Giorgio – La Spina