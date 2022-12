L’addio a Maria Amatuzzo: dolore e palloncini rosa ai funerali

Sarà celebrata domani una messa in memoria della donna nella parrocchia Sacro Cuore di Maria di Marinella di Selinunte

1' DI LETTURA

PARTINICO – Sono stati celebrati oggi i funerali di Maria Amatuzzo, la giovane di 29 anni assassinata a Castelvetrano con dodici coltellate all’addome dal marito Ernesto Favara di 63 anni. Le esequie si sono svolte nella chiesa di Maria Santissima degli agonizzanti a Partinico, nel palermitano.

La rabbia della sorella

La sorella della vittima prima e dopo la funzione, ha lanciato strali contro l’uomo che ha ucciso la sua familiare. Parole di odio e di disperazione, lacrime che hanno contrassegnato la celebrazione. Sopra la bara delle corone di fiori e la foto della giovane. Ad attendere il feretro fuori dalla chiesa amici, parenti e vicini di casa di Maria Amatuzzo. Oltre alle lacrime è partito un lungo applauso e c’è stato un lancio di palloncini rosa in cielo.

Il feretro al cimitero di Partinico

Dopodiché il feretro è stato trasportato al cimitero di Partinico dove la salma verrà tumulata in questi giorni. La madre ha scelto di seppellirla al cimitero di Partinico dal momento che vive in questa città con il suo compagno. Maria aveva abitato a Partinico per qualche anno prima di sposarsi con l’uomo che l’ha uccisa.

Lutto cittadino

Oggi a Castelvetrano, nel Trapanese, è stato proclamato il lutto cittadino dal sindaco proprio nel giorno del funerale. I carabinieri hanno arrestato il marito della donna trovato con un grosso coltello da cucina ancora in mano.

Messa in memoria di Maria



Una messa in memoria di Maria Amatuzzo sarà celebrata domani alle ore 18, nella parrocchia Sacro Cuore di Maria di Marinella di Selinunte. A celebrarla sarà don Gaspare Tortortici. L’iniziativa della celebrazione è partita dal sindaco Enzo Alfano. “La santa messa vuole essere un momento di preghiera presso la comunità dei selinuntini dove la signora viveva – ha detto – l’occasione vuole essere quella di una riflessione cristiana ma anche civica su quanto accaduto”.