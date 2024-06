Folle corsa in centro. Tragedia sfiorata in provincia di Palermo

PALERMO – Due giovani rubano un fiat Panda che si ribalta durante la fuga e l’inseguimento dei carabinieri.

È accaduto in via Torretta, a Carini, in provincia di Palermo. La scena è stata filmata da una telecamera.

Si vede chiaramente l’incidente e il momento dell’arresto, dopo che i due ladri erano riusciti a uscire dall’abitacolo. Lo schianto è stato violentissimo in una strada stretta e con tanti pedoni. Le conseguenze avrebbero potuto essere drammatiche.