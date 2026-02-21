Indagano i carabinieri, che analizzano le immagini delle videocamere

VALGUARNERA – Sradicato il bancomat di Banca Intesa Sanpaolo, all’interno dell’istituto di credito. Nel cuore della notte un commando di ladri è entrato in azione nel cuore del centro storico di Valguarnera.

I ladri hanno usato un escavatore per spaccare la parete esterna e poi, con il braccio meccanico, raggingere lo sportello automatico e prelevarlo. Sul posto i carabinieri della stazione di Valguarnera, diretti dalla compagnia di Piazza Armerina, che stanno svolgendo le indagini.

Potrebbero esserci testimoni, richiamati dal rumore dell’escavatore e dal botto. Gli investigatori andrebbero anche in cerca di immagini. Secondo quanto si apprende, l’escavatore sarebbe stato portato sul posto con almeno due mezzi pesanti. I carabinieri hanno attivato il dispositivo antirapina e sono in corso le ricerche. Secondo quanto si apprende, il camion era stato rubato nel Catanese.

