 Palermo-Sudtirol: gli highlights del match
Palermo-Sudtirol: gli highlights del match – VIDEO

La clip con i gol della gara
CALCIO - SERIE B
di
1 min di lettura

Il Palermo non si ferma più, l’ottava meraviglia dei rosanero arriva con il successo casalingo ai danni del Sudtirol per 3-0. Quattordicesimo risultato utile di fila e otto vittorie consecutive tra le mura amiche del “Barbera”: la compagine di Inzaghi porta a casa altri tre punti importanti nella corsa alla promozione in Serie A. Ennesima prestazione perfetta per i siciliani, solidi in difesa con un altro clean sheet e concreti in attacco con altri tre gol messi a segno. In alto gli highlights della partita.

