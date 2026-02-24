Momenti di commozione al Teatro Ariston

“Buonasera, benvenuti al Festival della canzone italiana, al Festival di Sanremo”. La voce di Pippo Baudo ha dato il via alla 76esima edizione della kermesse canora più famosa d’Italia. “Pippo, Pippo”, ha gridato il pubblico in sala.

L’emozionante audio è stato diffuso poco prima che Carlo Conti scendesse la scalinata del Teatro Ariston sulle note della storica sigla “Perché Sanremo è Sanremo” composta dal maestro Pippo Caruso e scritta da Sergio Bardotti, in occasione dell’edizione 1995. La canzone fu utilizzata anche nelle successive edizioni condotte da Pippo Baudo.

“Ho chiesto al maestro Pinuccio Pirazzoli di arrangiare in modo nuovo la famosa sigla che era lo slogan di Pippo Baudo – ha spiegato Carlo Conti a inizio serata – Questo è il primo Festival senza Pippo Baudo. Ne ha fatti tredici e ha inventato in qualche modo tutti questi meccanismi: le chiacchiere, le discussioni, il Festival con le cinque serate, il DopoFestival. Da parte nostra era doveroso dedicare questo Festival a Pippo Baudo”.

Sanremo, l’omaggio a Pippo Baudo con i figli in platea

Il conduttore e direttore artistico ha salutato Alessandro e Tiziana Baudo, i due figli del compianto presentatore siciliano scomparso il 16 agosto 2025. Una telecamera li ha inquadrati seduti in platea.

Tiziana è nata dal primo matrimonio di Baudo con Angela Lippi. Alessandro, primogenito del presentatore, è invece nato dalla relazione segreta con Mirella Adinolfi e il conduttore originario di Militello in Val di Catania lo ha riconosciuto anni dopo.

Carlo Conti ha poi rivolto un “saluto speciale” a Dina Minna, “braccio destro fondamentale di Pippo per tanti anni”.

Alessandro e Tiziana Baudo (Foto da video)

Sanremo 2026, Pippo Baudo “presenta” Laura Pausini

È stato Pippo Baudo a “presentare” Laura Pausini, presenza fissa in tutte e cinque le serate di Sanremo 2026. Ad introdurla è stata infatti una clip del 1993 con cui il conduttore siciliano lanciò l’artista che debuttava al Festival con “La Solitudine”, brano con cui si classificò al primo posto nella sezione Nuove Proposte.

L’opera luminosa e la mostra

Alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha inaugurato insieme ai figli di Pippo Baudo un’installazione luminosa dedicata al presentatore e collocata all’ingresso del Teatro Ariston. L’opera raffigura il conduttore siculo con le braccia aperte come ad abbracciare simbolicamente il pubblico e la città di Sanremo.

Nella mattinata di martedì 24 febbraio è stata invece inaugurata a Forte Santa Tecla di Sanremo una mostra dedicata a Pippo Baudo. A tagliare il nastro, l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi, i figli di Baudo Tiziana e Alessandro e il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager.