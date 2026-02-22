Morgana, calcio e giovani: “Abbiamo l’obbligo di educare” VIDEO

L'intervento netto del presidente della Lnd Sicilia alla vigilia del torneo della Regioni

CATANIA – “Il calcio, lo sport in generale deve educare i giovani a scacciare la violenza dalla nostra società. Noi stessi dobbiamo essere formatori dei nostri ragazzi. Guardate, quello che chiedo – in primis – ai miei tecnici è il comportamento in campo e fuori dal campo: dopo, se viene il risultato, bene. Ma far crescere i nostri ragazzi con i valori del rispetto e dell’educazione è fondamentale”.

Sono parole tutt’altro che di circostanza quelle pronunciate dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, Sandro Morgana.

Morgana e il Trofeo delle Regioni

Parole pronunciate a margine della conferenza stampa di vigilia del Torneo delle Regioni che si è tenuta nella sede provinciale di Catania. Accanto a Morgana anche il responsabile dei tecnici, Carlo Breve. Presenti anche i tecnici dell’Under 19 Giancarlo Betta, dell’Under 17 Daniele Di Salvo, dell’Under 15 Giacomo Tedesco, del secondo della selezione femminile, Cosimo Tripoli.

In quella che è stata una mattinata che ha ricordato anche Orazio Russo, venuto a mancare lo scorso 14 febbraio.