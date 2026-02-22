Aveva caricato su un furgone un banco in acciaio inox e grate d'acciaio

ACI CASTELLO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Castello sono intervenuti e hanno sventato un furto al mercato ittico di Aci Trezza. Nella zona attualmente non è presente nessuno, o quasi, per via dei danni del ciclone Harry. Al termine dell’intervento, un 39enne di Aci Castello è stato arrestato per furto aggravato.

Il servizio dei carabinieri arriva nel corso dei servizi antisciacallaggio predisposti, con lungimiranza, dalla Compagnia di Acireale a seguito del passaggio del ciclone Harry. Il ciclone ha devastato tutto l’hinterland, provocando danni enormi, come noto, alle attività commerciali e alle strutture pubbliche. Ma questo non scoraggia, evidentemente, gli sciacalli.

L’area temporaneamente dismessa per i danni del ciclone

In questo contesto è giunta un chiamata ai carabinieri. Nell’area del mercato, attualmente dismessa proprio perché danneggiata dal ciclone, era presente un uomo. Subito una pattuglia ha raggiunto il posto e ha visto un furgone che stava cercando di allontanarsi dall’area.

I Carabinieri lo hanno intercettato e controllato. Nel vano di carico erano state nascoste numerose grate in acciaio e un banco refrigerato in acciaio inox. Tutto era stato appena rubato.

Concessi i domiciliari

L’arrestato è stato posto ai domiciliari. Ha 39 anni e ha precedenti. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. Sarebbe stato un ulteriore danno economico all’azienda, già colpita dalla devastazione di questi giorni come l’intera zona.