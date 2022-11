L’allarme di Zelensky: “La Russia vuole distruggerci con fame e freddo”

Intanto, a Kiev 130mila persone sono ancora senza elettricità

“Una volta volevano distruggerci con la fame, ora con l’oscurità e il freddo”: lo afferma il presidente Zelensky in occasione della commemorazione dell’Holodomor, lo sterminio per fame provocato dall’Urss di Stalin in Ucraina dal 1932 al 1933, che causò diversi milioni di morti.

Intanto, a Kiev 130mila persone sono ancora senza elettricità.

Ed interviene anche la premier Meloni: “Il pensiero va ai milioni di ucraini, in gran parte anziani e bambini, privati in pieno inverno di elettricità, acqua e riscaldamento dai bombardamenti russi che si accaniscono volutamente sulle infrastrutture civili”.