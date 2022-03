“L’amministrazione sostenga i profughi”, l’appello al Comune

La commissione Servizi sociali si riunirà giovedì 10 marzo 2022.

CATANIA – “Già più di un milione di persone sono fuggite dall’Ucraina verso i Paesi limitrofi e, in caso di inasprimento del conflitto, il numero potrebbe quadruplicarsi. L’invasione dell’Ucraina avviene in spregio al diritto internazionale e ai valori fondanti della nostra Costituzione, che ripudia ogni guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie”. Lo dichiarano i Consiglieri comunali del Movimento 5 stelle di Catania.

Con un ordine del giorno votato in Commissione Servizi sociali e diritti umani, primi firmatari Graziano Bonaccorsi e Valeria Diana, “si impegna l’amministrazione a sostenere eventuali iniziative di solidarietà verso il popolo ucraino e ad attivarsi presso la Prefettura di Catania e le istituzioni sovracomunali per reperire spazi per l’ospitalità di eventuali profughi“, si legge in una nota.

“Il supporto della commissione consiliare servizi sociali e diritti umani è fondamentale per dare impulso all’amministrazione e fronteggiare questa emergenza umanitaria che a breve vedrà coinvolta tutta l’Europa. Auspichiamo che la crisi rientri mediante le trattative diplomatiche, ma contestualmente dobbiamo essere pronti a fronteggiare una crisi umanitaria senza precedenti”, dice Bonaccorsi.

“Ringraziamo la commissione, i suoi componenti e il presidente Sebastiano Anastasi per la celerità e la sensibilità con la quale è stato trattato l’ordine del giorno”, conclude il consigliere pentastellato. Una seduta di commissione ad hoc è stata fissata per giovedì 10 marzo 2022.