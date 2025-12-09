 Lampedusa, arrivati 78 migranti: ci sono anche due minori
Lampedusa, arrivati 78 migranti: ci sono anche due minori

Portati all'hotspot dove, al momento, ci sono 123 ospiti
MEDITERRANEO
di
1 min di lettura

LAMPEDUSA – Settantotto migranti, compresi due minori, sono stati bloccati dai carabinieri dopo che sono riusciti ad arrivare, con un barcone di 14 metri, direttamente al molo commerciale di Lampedusa. Sono bengalesi, egiziani, etiopi, somali e pakistani e hanno riferito di essere partiti da Abu Kammash, in Libia, domenica sera.

Il gruppo è stato portato all’hotspot dove, al momento, ci sono 123 ospiti. Per la tarda mattinata è stato disposto il trasferimento, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, di 45 persone.

