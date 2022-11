Lantieri: “I franchi tiratori? Cercateli dentro Forza Italia 1”

La vicepresidente dell'Ars torna sul voto che la vista seconda dietro al grillino Di Paola

2' DI LETTURA

PALERMO – L’amarezza per il voto in aula che l’ha vista arrivare seconda alle spalle del pentastellato Nuccio Di Paola è stata smaltita, tuttavia Luisa Lantieri vuole togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “I franchi tiratori? Cercateli in Forza Italia 1”, dice senza peli sulla lingua la vice presidente dell’Ars a Live Sicilia. E non lesina stoccate al M5S reo di avere ereditato tutti i vizi peggiori della vecchia politica che volevano combattere.

Onorevole, quanto è amareggiata per il voto in aula sulle vicepresidenze?

All’inizio c’è stata tanta amarezza perché non me lo aspettavo da parte di alcuni colleghi. Smaltita l’amarezza, per dovere istituzionale, sono tornata in aula e ho regolarmente partecipato al voto dei colleghi segretari e colleghi questori. Anzi, la mia sfuriata ha fatto capire la maggioranza che doveva riunirsi e votare in modo serio.

Che idea si è fatta? Dove li dobbiamo cercare questi franchi tiratori?

Di certo non in Fratelli d’Italia, non lo credo perché alcuni colleghi sono venuti in aula per votarmi per un fatto di affetto e stima e non per un fatto politico. Secondo me c’è stata una défaillance, a parte nel gruppo di Miccichè (che però lo ha detto chiaramente) ma anche qualcun altro nel gruppo del partito.

Intende Forza Italia 1?

Sì perché del gruppo di Miccichè si sapeva, però penso che non sia andata qualcosa nemmeno dentro Forza Italia1. Uno o due non ho capito bene.

Pensi quante difficoltà possiamo avere noi cronisti…

Infatti. Tornano al punto ribadisco che almeno Miccichè e Mancuso avevano detto chiaramente che non mi avrebbero votata, ma qualcosa è accaduta anche dentro l’altro gruppo.

Come finirà la guerra intestina?

Spero che si possa trovare una soluzione anche perché il presidente Schifani è un uomo di equilibrio e un uomo delle istituzioni e come tale farà di tutto per trovare una soluzione perché questo non porta a niente e la Sicilia ha bisogno di essere governata. Queste diatribe interne ai partiti non fanno bene né ai partiti né alle istituzioni, ma soprattutto ai cittadini che aspettano delle risposte.

Però il voto in aula dice che non avete la maggioranza. Non mi sembra un buon auspicio per la nuova legislatura in una fase politica che vede la Sicilia attanagliata da numerosi problemi…

Ci sono molti mal di pancia all’interno di ogni partito ed è inutile nasconderlo. Spero però che tra qualche giorno tutti ritrovino la serenità, altrimenti diventa un problema. E vorrei aggiungere un’ultima cosa sul voto di giovedì.

Prego.

Sono una persona schietta (a volte troppo, ma se esagero sono pronta a scusarmi) ma leale. Mantengo sempre la parola e non amo i giochetti.

A chi si riferisce?

A Nuccio Di Paola e al Movimento Cinquestelle che tato hanno gridato contro la politica e poi si ritrovano a fare questi giochetti