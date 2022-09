“L’appello dei vescovi ai candidati? Un incoraggiamento fondamentale”

Federica Giorgio: "Uno stimolo per i giovani e i veterani della politica"

1' DI LETTURA

“Ho letto e riletto più volte la lettera, e ogni volta ho trovato un nuovo spunto, un riferimento, un incoraggiamento, una estensione a tutti gli aspetti della vita, della realtà mondiale attuale, e di quella locale. La lettera vola alto così come dovrebbe fare la politica, oggi più che mai, sopra i singoli interessi e le specifiche idee delle corporazioni e delle cordate, atterrando tra la Gente e per la gente”, a dirlo, con una nota, la candidata alla Camera dei deputati Federica Giorgio.

“Ho trovato, in questa bellissima lettera, molti spunti di riflessione. Ma rileggendo ho capito che tutto ciò che è scritto ha una valenza enorme, sia per me che sono giovane, ma anche per chi, veterano, ha già maturato esperienze sul campo.

Perché é tempo che la politica si occupi e preoccupi di INCORAGGIARE – prosegue – di calarsi sulle esigenze delle persone come del territorio, di riacquisire quella autorevolezza e credibilità che ha perso da tempo, e che faccia sì che la gente si riappropri del diritto/ dovere del voto come manifestazione di Partecipazione attiva, e soprattutto che l’attività politica si traduca in “arte dell’incontro” come dice Papa Francesco.

Sono tra quelli che credono ancora nel cambiamento, ma da soli non si va da nessuna parte, Insieme invece si può. Per questo voglio rivolgere i miei ringraziamenti perché la Vostra Attenzione benevola su di noi candidati é oltremodo stimolante a procedere. Ad maiora semper”.