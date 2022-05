L’Aquila, auto piomba su un asilo: morto un bimbo, 5 feriti

Il tragico incidente poco prima del suono della campanella

L’AQUILA – Tragedia a L’Aquila. Un’auto senza nessuno alla guida è piombata ieri nel giardino di un asilo di Pile, una frazione del capoluogo, travolgendo sei bambini che erano nel giardino in attesa del suono della campanella dell’uscita. A lasciare il mezzo in discesa è stata una mamma che doveva prendere il proprio piccolo lasciando all’interno il figlio maggiore.

Il mezzo lasciato in discesa ha sfondato il cancello di ingresso e ha travolto sei bambini. Il tragico bilancio dell’incidente è di un bambino di 4 anni morto e altri cinque feriti. Alcuni bambini sono scappati ma altri sono stati travolti, alcuni incastrati.

Da chiarire se l’auto lasciata in discesa è stata lasciata senza freno di stazionamento o sia stata sfrenata dal bambino di dieci anni lasciato in macchina in attesa che la mamma andasse a prendere il fratellino.