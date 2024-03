L’assessore Pagana al Parco dell’Etna: “Ecco la carta escursionistica”

VIDEO. Incontro anche con i sindaci

CATANIA – L’incontro con il Commissario straordinario del Parco dell’Etna, Antonino Lo Dico ed il direttore Giovanni Laudani. Poi, il conforto con i sindaci del territorio.

L’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Elena Pagana, questa mattina ha parlato di “rilancio dell’Ente Parco che passa da una seria pianificazione, una migliore fruizione e investimenti – in opere e, soprattutto, personale. Con le ultime disposizioni approvate in finanziaria e il percorso di riforma avviato vogliamo collaborare con le istituzioni locali per dare al Parco dell’Etna la giusta azione di rilancio che merita, in continuità con le azioni avviate dal sindaco Caputo”.

Nel corso della mattinata è stata presentata anche la “Carta escursionistica”.