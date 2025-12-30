 Latitante rientra da Malta e viene arrestato a Pozzallo
Latitante arrestato a Pozzallo: stava rientrando da Malta

Originario del Catanese, è stato trasferito in carcere
NEL RAGUSANO
di
POZZALLO – Un latitante di 41 anni, originario della provincia di Catania, proveniente da Malta, è stato arrestato da agenti del commissariato di Modica a Pozzallo, nel Ragusano. L’uomo era destinatario di un’ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di sorveglianza del capoluogo etneo per una rapina a mano armata commessa ad Ancona.

Trasferito in carcere a Ragusa

Il 41enne, dopo avere scontato due anni di reclusione, era stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova, ma aveva più volte violato le prescrizioni imposte e, infine, si è reso irreperibile. L’uomo, dopo la notifica del provvedimento, è stato condotto nella casa circondariale di Ragusa, per scontare la pena residua di due anni di reclusione.

