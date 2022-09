Lavoratori in nero e irregolarità in un agriturismo: maxi sanzioni

Salta anche il concerto in programma

I carabinieri di Cassaro, Buccheri e Palazzolo Acreide, con il personale del nucleo Ispettorato del lavoro di Siracusa e del Sian dell’Asp di Siracusa, hanno individuato in un agriturismo la presenza di 8 lavoratori in nero e violazioni in materia igienico sanitaria.

Elevate sanzioni per oltre 35mila euro. Nella serata del controllo, presso l’agriturismo si sarebbe dovuto svolgere il concerto di un cantante, ma non essendoci le autorizzazioni di pubblica sicurezza, l’evento non si è tenuto.