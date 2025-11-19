Lavori in piazza Mondello: scattano divieti di sosta e di circolazione

L'ordinanza dell'ufficio Traffico resterà in vigore 6 mesi

PALERMO – L’ufficio Traffico e mobilità del Comune di Palermo, per consentire i lavori di riqualificazione della piazza di Mondello, ha emanato un’ordinanza per regolamentare il traffico nella zona. Il provvedimento resterà in vigore fino alla chiusura del cantiere. I tempi stimati per la fine dei lavori sono circa 6 mesi.

L’ordinanza prevede la chiusura totale al transito di veicoli e pedoni nell’area centrale della piazza e l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 su ambo i lati in tutta la zona del cantiere. Saranno realizzate due arterie di collegamento delle due arterie a valle e a monte della piazza con due corridoi pedonali.